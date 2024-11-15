Израиль обвинил сотрудников школ БАПОР в участии в террористических организациях

Израильский Институт мониторинга мира и культурной толерантности в школьном образовании (IMPACT-SE) обвинил сотрудников школ Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в участии в террористических организациях.
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