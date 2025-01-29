Добрый Мир
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Добрый Мир

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«Останется лишь мокрое место». У Трампа есть надежное средство, чтобы уничтожить всю элиту ЕС

«Останется лишь мокрое место». У Трампа есть надежное средство, чтобы уничтожить всю элиту ЕС

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Комментарии
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Eduard
Это не элита,а свора!
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18 час.
Eduard
Всё воровать не отусатся !
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18 час.
Eduard
Точно,
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18 час.

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