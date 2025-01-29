«Останется лишь мокрое место». У Трампа есть надежное средство, чтобы уничтожить всю элиту ЕС

© AP Photo / Omar Havana19,8 тыс прочтений Вчера Do Rzeczy | Польша Даже если ЕС не будет нарываться на неприятности и покорно подчинится всем задумкам Трампа, тот использует против него особого рода оружие, пишет Do Rzeczy.
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