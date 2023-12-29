С Новым годом 2024 и Рождеством!

Дорогие ученики и будущие студенты! От всего коллектива нашей автошколы хотим поздравить вас с наступающим Новым 2024 годом и Рождеством! Эти праздники – прекрасное время для того, чтобы оглянуться назад на пройденный путь, оценить достигнутые успехи и поставить новые цели.