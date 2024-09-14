ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Продолжение вчерашней статьи ненароком образовалось, не смог пройти мимо короткого, но обстоятельного комментария Верховного по вопросу применения высокоточного оружия большой дальности западного производства, вокруг которого Мировая Жаба устроила скоморошьи пляски.
Владимир Путин: это совершенно другая история ...
Комментарии
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Владимир Алтайцев
В своё время Мао выдал хороший девиз - " Огонь по штабам". Неплохо бы взять его на вооружение.
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12 час.
Галина Смирнова
Если где-нибудь нейтральных водах рядом с америкой вдруг рванет атомная бомба - это же не будет акт агрессии? 😉😁🤔
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9 час.
Alex Nемо
Цитата: "речь не «разрешении или запрете», а о решении участия или неучастия стран НАТО в военном конфликте. Как только Россия такое решение примет, это «существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта»;" Вопрос к тому кто разместил этот материал - у вас с пониманием русского языка проблемы?
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4 час.
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