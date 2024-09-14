Владимир Путин: это совершенно другая история ...

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
В  своё  время  Мао  выдал  хороший  девиз - &quot; Огонь по  штабам&quot;. Неплохо  бы  взять его  на вооружение.
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12 час.
Галина Смирнова
Если где-нибудь  нейтральных водах рядом с америкой вдруг рванет атомная бомба - это же не будет акт агрессии? 😉😁🤔
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9 час.
Alex Nемо
Цитата: &quot;речь не «разрешении или запрете», а о решении участия или неучастия стран НАТО в военном конфликте. Как только Россия такое решение примет, это «существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта»;&quot; Вопрос к тому кто разместил этот материал - у вас с пониманием русского языка проблемы?
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4 час.

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