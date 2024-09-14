Владимир Путин: это совершенно другая история ...

Если где-нибудь нейтральных водах рядом с америкой вдруг рванет атомная бомба - это же не будет акт агрессии? 😉😁🤔

Alex Nемо

Цитата: "речь не «разрешении или запрете», а о решении участия или неучастия стран НАТО в военном конфликте. Как только Россия такое решение примет, это «существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта»;" Вопрос к тому кто разместил этот материал - у вас с пониманием русского языка проблемы?