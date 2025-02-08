Инсайдер Ice Universe: Samsung отложила релиз One UI 7 из-за новых багов

Анонсированная еще в октябре прошлого года прошивка One UI 7 для смартфонов Samsung дебютировала вместе с линейкой Galaxy S25, однако обновление для других устройств задерживается в связи с выявленными ошибками.
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