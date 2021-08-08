Сила в правде

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Россия начала воспринимать себя всерьёз — и это хорошо

Россия начала воспринимать себя всерьёз — и это хорошо

«Зелёная зима» (как называют африканские студенты наше лето) выдалась в России непростой не только в силу климатических причин и новой волны коронавируса, но и потому, что мы, общество, впервые, кажется, стали осознавать, насколько всё серьёзно.

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