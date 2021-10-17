«Надеюсь, когда-нибудь нас будут рады видеть ваши местные власти»: в Петербурге полиция сорвала концерт Васи Обломова

Полиция сорвала концерт Васи Обломова в Петербурге вечером 16 октября. Об этом музыкант Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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