Американский стартап привлек полмиллиона долларов на создание экологически чистого топлива

Американский стартап Twelve привлек 645 миллионов долларов на создание экологически чистого топлива. Средства пойдут на строительство фабрик для производство устойчивого авиационного топлива из углекислого газа (CO2), сообщает издание ESG Today.
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