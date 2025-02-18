Курортному сезону быть! Исследования последствий разлива нефтепродуктов в Черном море стартуют в апреле

Эти работы проводятся в период массового нереста черноморской камбалы-калкан и весенней миграции рыб, таких как барабуля и кефали, с целью оценки последствий кораблекрушения танкеров 15 декабря 2024 года.
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