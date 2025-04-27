Добрый Мир
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Добрый Мир

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"Никакого уважения!" Трампа и Зеленского обвинили в нарушении этикета на похоронах папы Франциска

"Никакого уважения!" Трампа и Зеленского обвинили в нарушении этикета на похоронах папы Франциска

В Ватикане прошли похороны папы Римского Франциска. В обход протокола президент Украины Владимир Зеленский и его супруга сидели на церемонии в первом ряду неподалеку от Дональда Трампа.

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Комментарии
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Eduard
Самое смешное,что Трампа обвинили пришол в костюме синего цвета и посадили в третьем рчду,а Зеленский приперся опять в футболке но черной,его посадили спереди(для пиара). Логика конечно!Весь Запаный мир это цирк с клоунами!
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11 час.
Eduard
Это называется пиар! Зеленский в крови линезаконен,взяточник ли,но его англобад юудит рекламироаать потому что это ЧМО в футболке им нужен! В Лондоне давно совести нет!
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11 час.
Eduard
Давно пора Зеленского грохнуть!
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11 час.
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