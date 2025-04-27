Самое смешное,что Трампа обвинили пришол в костюме синего цвета и посадили в третьем рчду,а Зеленский приперся опять в футболке но черной,его посадили спереди(для пиара). Логика конечно!Весь Запаный мир это цирк с клоунами!

Eduard

Это называется пиар! Зеленский в крови линезаконен,взяточник ли,но его англобад юудит рекламироаать потому что это ЧМО в футболке им нужен! В Лондоне давно совести нет!