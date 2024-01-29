ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готово пойти на переговоры с руководством стран Буркина-Фасо, Мали и Нигер, чтобы найти решение проблем, возникших в их взаимоотношениях с сообществом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии