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ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами

ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готово пойти на переговоры с руководством стран Буркина-Фасо, Мали и Нигер, чтобы найти решение проблем, возникших в их взаимоотношениях с сообществом.

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