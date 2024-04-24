Молодежная ярмарка профессий.

22.04.2024С 22 по 26 апреля 2024 года пройдет республиканской ярмарка вакансий по вопросу трудоустройства выпускников учебных заведений и учащейся молодежи в свободное от учебы время с участием потенциальных работодателей.
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