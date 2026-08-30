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Газета.ру

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В Петербурге мужчина напал на семью с восьмилетней дочерью в подъезде

В Петербурге мужчина напал на семью с восьмилетней дочерью в подъезде

В Петербурге мужчина избил родителей девочки у нее на глазах, а затем распылил на семью перцовку. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

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