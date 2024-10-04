В Севастополь прилетели белые мигранты: в Круглой бухте поселились лебеди. Горожане стали выкладывать в соцсетях видео с пернатыми гостями, а на пляже «Омега» ежедневно люди подходят к кромке воды, чтобы полюбоваться на грациозные создания.