Европа пытается склонить Россию к «зерновой сделке-2». Кая Каллас призывает к морскому перемирию

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала Киев и Москву заключить соглашение о прекращении военных действий на Чёрном море.
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