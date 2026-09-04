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Мирошник заявил, что Запад использует Украину как полигон

Мирошник заявил, что Запад использует Украину как полигон

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Украина фактически превратилась в международный полигон.

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