⚡️ В Кировском районе простятся с бойцом СВО Вадимом Бондаренко Участник спецоперации погиб 28 декабря прошлого года, рассказала глава администрации района Елена Янчукова.
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⚡️ В Кировском районе простятся с бойцом СВО Вадимом Бондаренко Участник спецоперации погиб 28 декабря прошлого года, рассказала глава администрации района Елена Янчукова.