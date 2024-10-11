УРА.РУ Как Жога победил в аппаратной борьбе за пост полпреда УрФО Артем Жога стал полпредом в результате аппаратной борьбы Стали известны подробности назначения Артема Жоги на пост полпреда УрФО.
Не замарают ли героев СВО должности при власти?
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Нинэлла Кукса
Если не они, то кто! Надежда только на героев СВО.
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11 час.
Владимир Алтайцев
Абсолютно не верю, что все участники СВО кристально чистые люди, что они не скурвятся. Потому и не пою им дифирамбы. В Томске после войны сидел генерал, Герой Советского Союза, звания и всех наград его лишили, конечно, после суда, а сидел за хищения ву крупных размерах.И спасла его только Звезда Героя.
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11 час.
ВераНика
все эти раздумья - только предположения. поживем- увидим.
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9 час.
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