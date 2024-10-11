Не замарают ли героев СВО должности при власти?

Если не они, то кто! Надежда только на героев СВО.

Владимир Алтайцев

Абсолютно не верю, что все участники СВО кристально чистые люди, что они не скурвятся. Потому и не пою им дифирамбы. В Томске после войны сидел генерал, Герой Советского Союза, звания и всех наград его лишили, конечно, после суда, а сидел за хищения ву крупных размерах.И спасла его только Звезда Героя.