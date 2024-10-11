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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Не замарают ли героев СВО должности при власти?

Не замарают ли героев СВО должности при власти?

УРА.РУ Как Жога победил в аппаратной борьбе за пост полпреда УрФО Артем Жога стал полпредом в результате аппаратной борьбы Стали известны подробности назначения Артема Жоги на пост полпреда УрФО.

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Комментарии
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Нинэлла Кукса
Если не они, то кто! Надежда только на героев СВО.
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11 час.
Владимир Алтайцев
Абсолютно  не верю, что  все  участники СВО  кристально чистые  люди, что  они не скурвятся. Потому  и не пою им дифирамбы. В  Томске после войны  сидел  генерал, Герой Советского Союза, звания  и  всех наград его лишили, конечно, после  суда, а сидел  за  хищения  ву крупных  размерах.И спасла  его только Звезда  Героя.
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11 час.
ВераНика
все эти раздумья - только предположения. поживем- увидим.
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9 час.

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