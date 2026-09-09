Watch live: Apple to hold 'Surprise and Shine' September event

Apple is expected to announce its first foldable iPhone, the iPhone 18 Pro and Pro Max, and more at its "Surprise and Shine" September event.
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