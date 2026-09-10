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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беляев о реализации «Спартака»: «У нас высокие задачи, надо попроще играть, может, из-за этого где-то зажатость есть. В зоне атаки мы должны быть как художники, рисовать и ни о чем не думать»

Нападающий « Спартака »  Александр Беляев  высказался о победе в игре со  СКА (3:1). – Владели игрой, нужно было забить первый «мусорный» гол при домашних трибунах, тогда и комбинационные атаки пойдут.

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