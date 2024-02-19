В ФФККР призвали поддержать дисквалифицированную из-за допинга Валиеву

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), чемпион Олимпийских игр 2002 года Антон Сихарулидзе призвал не фантазировать на тему дела Камилы Валиевой, а дождаться официальных заявлений.
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