Правительство РФ утвердило программу бесплатного переобучения граждан

Программа бесплатного переобучения и дополнительного профессионального образования граждан по наиболее востребованным на рынке труда направлениям будет продолжена в рамках нового национального проекта «Кадры».
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