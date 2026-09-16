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Аргументы и Факты

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Reuters: США встретились с хуситами в посольстве в Омане

Reuters: США встретились с хуситами в посольстве в Омане

Представители США провели встречу с представителями йеменского движения «Ансар Алла» (хуситами) в американском посольстве в Омане, пишет Reuters, ссылаясь на пять источников, знакомых с ситуацией.

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