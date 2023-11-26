Коты, кошки, котята - вся эта красота может поселиться в виде рисунка или аппликации на вашей сумке! Идеи и шаблоны!

Сколько нас любителей кошек? Миллион, два, десять? Трудно наверное человеку пройти мимо кошечки и не погладить ее, не полюбоваться как грациозно изгибается спинка и мягкие лапки вытягиваются в ответ на ласку! Любовь к этим грациозным созданиям идет из древних времен и как только она не воплощалась - в статуях, в рисунках, а теперь еще и в аппликациях на наших сумках! Все рисунки, шаблоны, идеи сумок, взяты из открытых источников в Интернете! Рисунков существует огромное множество, главное подобрать именно тот, который подойдет под форму Вашей сумки! Забавные котики могут поселиться также на сумке-шоппер! Не только аппликация служит украшением, это может быть и рисунок - если Вы хорошо рисуете, то расписать сумку акриловыми красками не составит труда, можно воспользоваться шаблоном! Не умеете рисовать, тогда можно - вышивать, как вручную.