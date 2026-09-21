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Тульские новости

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Школы Тульской области перейдут на новый стандарт обучения с 2027 года

Школы Тульской области перейдут на новый стандарт обучения с 2027 года

Главное послабление реформы – ученикам 10-х и 11-х классов официально разрешат изучать абсолютно все предметы только на базовом уровне.

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