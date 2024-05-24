Расчеты РСЗО «Град» уничтожают бронетехнику и боеприпасы боевиков ВСУ, а в Часовом Яре воюют ГУРовцы Юлия СоколоваМинистерство обороны России опубликовало впечатляющее видео, демонстрирующее работу расчёта реактивной системы залпового огня «Град».
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