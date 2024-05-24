НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

217 подписчиков

Расчеты РСЗО «Град» уничтожают бронетехнику и боеприпасы боевиков ВСУ, а в Часовом Яре воюют ГУРовцы

Расчеты РСЗО «Град» уничтожают бронетехнику и боеприпасы боевиков ВСУ, а в Часовом Яре воюют ГУРовцы

Расчеты РСЗО «Град» уничтожают бронетехнику и боеприпасы боевиков ВСУ, а в Часовом Яре воюют ГУРовцы Юлия СоколоваМинистерство обороны России опубликовало впечатляющее видео, демонстрирующее работу расчёта реактивной системы залпового огня «Град».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх