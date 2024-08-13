Савельева показала редкое видео со сбежавшим из России мужем — пообтрепался за границей

Кирилл Сафонов теперь живет в Израиле. Саша Савельева и Кирилл Сафонов Соцсети40-летняя Саша Савельева последнее время не часто видится с мужем Кириллом Сафоновым, поскольку ей приходится разрываться между двумя странами: Россией, где она работает, и Израилем, куда эмигрировал ее супруг.