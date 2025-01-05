ТЭК Санкт-Петербурга стал победителем премии #МЫВМЕСТЕ

Предприятие активно помогает участникам СВО ТЭК Санкт-Петербурга стал лауреатом регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ, активно поддерживая участников специальной военной операции почти три года.
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