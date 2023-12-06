Япония
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Япония

3 подписчика

Александр Японин планирует наладить регулярный выпуск новых материалов

Александр Японин планирует наладить регулярный выпуск новых материалов

Александр Японин, профессиональный российский журналист, куратор данного проекта, хотя и продолжает глубоко скорбить по ситуации, сложившейся с его матерью, но уже в декабре планирует наладить регулярный выпуск новых материалов для всех Вас, наших читателей и подписчиков.

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