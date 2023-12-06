Александр Японин планирует наладить регулярный выпуск новых материалов

Александр Японин, профессиональный российский журналист, куратор данного проекта, хотя и продолжает глубоко скорбить по ситуации, сложившейся с его матерью, но уже в декабре планирует наладить регулярный выпуск новых материалов для всех Вас, наших читателей и подписчиков.