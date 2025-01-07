Депутат Гаврилов: мошенники обманывают пенсионеров с помощью телеприставок

Такой подход создает у пенсионеров ощущение законности происходящего.Депутат Госдумы, председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил русских о новой мошеннической схеме с настройкой и ремонтом телеприставок.
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