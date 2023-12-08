Глава ЦИК Памфилова: трехдневное голосование становится традиционным для России

В России голосование на выборах в течение трех дней становится традиционным. Избиратели положительно оценивают такую практику, заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания, посвященного старту президентской кампании.
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