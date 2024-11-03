Кинолог Голубев опроверг миф, что собакам необходимо рожать «для здоровья»

Беременность и роды у животных — это сложные процессы для организма, а утверждение, что каждой собаке необходимо рожать для здоровья — миф, заявил в разговоре с РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
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