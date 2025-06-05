Политолог Марков рассказал, зачем Трамп удалил пост о разговоре с Путиным

Удаление поста главы Белого дома Дональда Трампа об итогах разговора с президентом России Владимиром Путиным указывает на разногласия в его окружении, предположил политолог Сергей Марков в телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии