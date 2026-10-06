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Физик Юрасов: появился ещё один независимый канал наблюдения за Вселенной

Физик Юрасов: появился ещё один независимый канал наблюдения за Вселенной

Фрэнсис Хальцен получил Нобелевскую премию за создание принципиально нового инструмента для изучения Вселенной — нейтринной обсерватории IceCube и обнаружение с её помощью нейтрино высоких энергий, приходящих из космоса.

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