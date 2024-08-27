Переехавшая в США россиянка развеяла распространенный стереотип об американцах

«Лента.ру»: уехавшая в США россиянка развеяла стереотип о фальши американцев Переехавшая в США россиянка по имени Дарья из Москвы рассказала, к каким особенностям американцев нужно привыкнуть, чтобы интегрироваться в местное сообщество.