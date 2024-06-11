Михеев: РФ должна провести полную ревизию отношений с бывшими республиками СССР

Политнавигатор Россию должны окружать только дружественные или по-настоящему нейтральные государства.
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