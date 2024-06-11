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  • Игорь Комаров
    Вот  читаешь эти строки и приходит мысль ,что руководители в шестёрках у диаспор бегают !!!!!Грузин сломал чел...
  • Павел Овсянников
    С судом надо разобраться. Вычищать гнильё из суда. На передовую их с автоматом. А потом спросить каково это.Суровое наказание...
  • Александр Батт
    Надо поддерживать оппозицию недружественных правительств оружием.Оппозиция Армении...

Михеев: РФ должна провести полную ревизию отношений с бывшими республиками СССР

Михеев: РФ должна провести полную ревизию отношений с бывшими республиками СССР

Политнавигатор Россию должны окружать только дружественные или по-настоящему нейтральные государства.

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Комментарии
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Галина Скрипник
ципсошник, что ль?
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1 час.
Галина Скрипник
Еще один ципсошник...
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Придется воевать до конца века.
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53 мин.

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