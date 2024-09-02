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В Салехарде прошла линейка для гимназистов на главной площади города

В Салехарде прошла линейка для гимназистов на главной площади города

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, для "Обдорской гимназии" - это всегда общегородской праздник! По доброй традиции на главной площади города - у Центра культуры и спорта "Геолог" собрались первоклашки и ученики 9-ых классов, учителя и родители.

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