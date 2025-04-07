Юрист Виноградов объяснил, почему можно остаться без пенсии

Пенсия служит финансовой поддержкой для пожилых людей после завершения их трудовой деятельности, однако для её получения необходимо соответствовать ряду условий, установленных законодательством России, объяснил в беседе с RT декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.
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