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Главная тайна Мавзолея: зачем рядом с Лениным устроили секретный колумбарий?

Главная тайна Мавзолея: зачем рядом с Лениным устроили секретный колумбарий?

Мавзолей Ленина на Красной площади — место, которое, казалось бы, изучено вдоль и поперек. Сотни тысяч людей прошли через его траурный зал, и для большинства из них усыпальница вождя — это всего лишь саркофаг с телом и быстрый путь к выходу.

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