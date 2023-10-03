Уфимских пенсионеров грабил житель Татарстана — он следил за пожилыми и нападал на них у подъездов

Сперва жертвой стал 62-летний мужчина — бандит держал его за шею и вытащил 12 тысяч из кармана. Через несколько дней похожий сценарий провернул с 81-летней бабушкой: выследил её до дома, толкнул на землю и выдернул из рук сумку.
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