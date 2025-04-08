Мединский приедет в Екатеринбург мирить писателей: на кону судьба важного особняка

В Екатеринбурге ждут нового председателя Союза писателей России, помощника президента Владимира Мединского: ожидается, что он должен погасить склоку местных литераторов и решить, кто из них достоин работать в особняке на улице Пушкина.
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