Странный Эл

Когда маленький Альфред "Эл" Мэттью Янкович (Дэниэл Рэдклифф) был маленький, с курчавой головой, его отец Ник (Тоби Хасс), который тяжело, но достойно работал на заводе, где ему оттяпало кисть руки, категорически предупреждал сына о том, чтобы тот завязывал с этой своей дурацкой манерой придумывать новые слова к известным песням, а также предупреждал о том, чтобы Эл ни в коем случае не прикасался к самому ненавистному для Ника инструменту - аккордеону.