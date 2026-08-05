Запах горелого пластика и аммиака: в Киеве пишут о последствиях ночных ударов В Киеве на ряде участков продолжаются пожары, вызванные как прямыми ударами Вооружённых сил.
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Запах горелого пластика и аммиака: в Киеве пишут о последствиях ночных ударов В Киеве на ряде участков продолжаются пожары, вызванные как прямыми ударами Вооружённых сил.
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