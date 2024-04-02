Представлен электрокар Dongfeng Xinghai S7 с запасом хода 550 км

Некоторое время назад был официально представлен электрокар от Китайской компании Dongfeng Forthing. По мнению экспертов, Xinghai S7 попадет на авторынок во второй половине 2024 года, а его цена будет варьироваться от 130 до 200 тысяч юаней или 1.
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