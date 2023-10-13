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Четыре попытки ротации ВСУ сорваны на южнодонецком направлении

Четыре попытки ротации ВСУ сорваны на южнодонецком направлении

Российские военнослужащие смогли сорвать четыре попытки ротации украинских подразделений. Работа была проведена на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

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