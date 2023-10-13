Четыре попытки ротации ВСУ сорваны на южнодонецком направлении

Российские военнослужащие смогли сорвать четыре попытки ротации украинских подразделений. Работа была проведена на южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
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