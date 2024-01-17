«Ведомости»: В России возник дефицит на препарат от повторного инфаркта

В Российской Федерации уменьшился объем выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата «эффиент» (прасугрел) от компании Eli Lilly, но изготовитель не оповещал Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о завершении поставок.
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