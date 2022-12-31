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Упрощенное признание дипломов из недружественных РФ стран завершится 31 декабря

Упрощенное признание дипломов из недружественных РФ стран завершится 31 декабря

Срок действия постановления, определяющего упрощенную процедуру признания иностранных дипломов для граждан украинского государства, а также обладателей документов об образовании из недружественных стран Российской Федерации, завершится 31 декабря.

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