Упрощенное признание дипломов из недружественных РФ стран завершится 31 декабря

Срок действия постановления, определяющего упрощенную процедуру признания иностранных дипломов для граждан украинского государства, а также обладателей документов об образовании из недружественных стран Российской Федерации, завершится 31 декабря.
Срок действия постановления, определяющего упрощенную процедуру признания иностранных дипломов для граждан украинского государства, а также обладателей документов об образовании из недружественных стран Российской Федерации, завершится 31 декабря.
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