Убийство Сергея Кирова: что не так было с его расследованием

Считается, что именно убийство Сергея Кирова и принятое после него постановление президиума ЦИК СССР об ускоренном рассмотрении дел по государственным преступлениям без права на помилование стало прологом к Большому террору.
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