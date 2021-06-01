Сто человек прошли бесплатное тестирование на ВИЧ на праздновании дня города в Хабаровске

29 мая в Хабаровске масштабно отметили День города. На проезжей части улицы Муравьева Амурского расположились участники фестиваля "Счастливый Хабаровск": творческие коллективы, городские организации, военный оркестр, мобильный пункт вакцинации КГБУЗ "Вивея" и выездная бригада специалистов КГБУЗ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" МЗ ХК, которые помогли хабаровчанам узнать свой ВИЧ-статус, сообщили ИА AmurMedia в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" министерства здравоохранения Хабаровского края.