«До девятиэтажек Угледара дошли из Крыма»Никита Олендарь (позывной «Календарь») — рядовой НМ ДНР — о том, как они добирались через Крым в Донбасс:«Сформировав полк, нас отправили в Крым для захода на Украину с Юга.